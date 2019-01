© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina si è radunata in questi minuti al Centro Sportivo "Davide Astori", dove sosterrà il primo allenamento dell'anno (il primo in assoluto per il nuovo acquisto Luis Muriel). La squadra, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, cenerà sempre all'interno del quartier generale per poi partire alla volta di Malta. Sorprese a parte, sull'aereo saliranno tutti, anche i giocatori in odor di mercato.