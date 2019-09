© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de La Nazione sottolinea come in vista della gara contro la Juventus, la speranza per la Fiorentina sia quella di recuperare la squadra 'top'. L'innesto più complicato sarà il centravanti Pedro, anche se non impossibile. Il brasiliano sarà il finalizzatore (unico) assistito da una linea offensiva che passa attraverso Chiesa e Ribery larghi in un 4-2-3-1, e Boateng nel mezzo. Anche Ribery, infatti, è un giocatore che Montella sta aspettando con ansia. Il francese sta lavorando a mille per recuperare la condizione fisica dopo una pausa estiva senza lavoro in squadra, e l'occasione di incrociare la Juve può diventare la missione che l'ex Bayern sta portando avanti.