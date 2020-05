Fiorentina, visite mediche per Caceres: presto il rientro in gruppo

Passi in avanti per il completo recupero di Martin Caceres. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it l'uruguaiano ha effettuato le visite mediche necessarie affinché possa in futuro tornare ad allenarsi sul campo dopo che aveva contratto il Coronavirus. L'ex Lazio si è sottoposto a prove di sforzo e nei prossimi giorni si valuterà se gradualmente reinserirlo al centro sportivo per un lavoro inizialmente individuale ed in futuro in gruppo o se continuare a farlo allenare a casa.