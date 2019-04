© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stéphanie Ohrstrom, portiere della Fiorentina Women's, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma oggi alle 12.30 allo stadio Tardini di Parma: "Vogliamo questo trofeo. Sarà una partita tirata. Noi siamo una bella squadra, ma davanti avremo le campionesse d’Italia. Ci sarà da combattere. Vincerà chi sarà più cinico sotto porta. Chi avrà più grinta e più forzaLa Juve è una squadra alla quale basta un episodio, un’occasione per fare male. Il campionato? Il secondo posto è un ottimo risultato, ma è chiaro che brucia essere arrivate a un solo punto dallo scudetto. Abbiamo fatto un ottimo campionato, abbiamo espresso un calcio bellissimo e meritavamo di più. Giocare in Champions? Il posto in Champions è fondamentale, ce lo meritiamo. Il movimento sta crescendo velocemente, tanto che negli ultimi anni sono arrivate in serie A Juventus, Roma e Milan. Per questo, credo che la conquista di un posto in Champions, quest’anno, valga più degli anni scorsi.