© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Foto, fiori, strette di mano e una strana richiesta per Douglas Costa. La Juventus è arrivata poco prima delle 20 a Gedda, ove domani affronterà il Milan in Coppa Italia. Come riporta gazzetta.it, oltre alla calorosa accoglienza riservata dalle autorità ad Allegri &Co, un bambino ha chiesto all'esterno brasiliano di tornare al Bayern Monaco.