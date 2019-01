© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Foggia, Christian Agnelli, ha parlato a DAZN, dopo la gara vinta contro il Carpi. Queste le sue parole: "Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi, un successo fondamentale per noi. Una passione travolgente, straordinaria (1500 supporters al Cabassi, ndc). Dobbiamo lavorare, dobbiamo sempre fare meglio, essere uniti, compatti. Dobbiamo fare qualcosa di grande. La piazza ha bisogno di gente che lotta, non si viene qui per fare l'anno sabbatico. Crotone? Speriamo di riscattare la scoppola dell'andata. Dobbiamo fare bottino pieno".