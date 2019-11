Forlan: "La proposta dell'Independiente è allettante ma voglio allenare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal quotidiano Olé, Diego Forlan, ha ammesso di voler diventare allenatore in futuro dopo aver rifiutato una proposta da parte dell'Independiente per il ruolo di segretario tecnico: "Vorrei diventare allenatore. La proposta era indubbiamente allettante, ma io voglio diventare un tecnico. Era la mia idea già da prima di ritirarmi. Quello che è successo è che l'Independiente ha pensato a me per una posizione molto importante, li ho anche incontrati ma sono sempre stato chiaro con loro. Il prossimo marzo voglio andare in Spagna per frequentare il corso Uefa Pro".