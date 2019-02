© foto di Giacomo Morini

Daniele Fortunato, ex capitano dell’Atalanta, ha parlato dopo la sfida tra la Fiorentina e la Dea. Ecco quanto detto a Lady Radio: "Ieri è stata una bella partita, si sono affrontate due squadre aperte e combattive: l’uno-due dell’Atalanta ha fatto sì che la partita sia diventata molto divertente. Ilicic ha messo in difficoltà molte squadre in questa stagione, quando è in giornata è immarcabile. Chiesa è importante per tutta la città, ha dimostrato di essere a volte devastante, non lsoltanto ieri sera. È davvero bello vederlo giocare. Gasperini? L’ambiente bergamasco non ha bisogno di essere scaldato… Chiesa i falli li subisce, magari in maniera un po’ teatrale: dico che i falli ci sono, amplifica soltanto un po’, non fa niente di male. Fatto sta che adesso bisogna dire basta con questa polemica. Per Chiesa sarà dura a Bergamo, conoscendo l’ambiente… Sicuramente per lui sarà un momento di crescita. Il 3-3 porta vantaggi all’Atalanta, ma la Fiorentina ha i mezzi per poter vincere a Bergamo, come anche i nerazzurri possono segnare ai viola: sarà una partita aperta e bella da vedere. Errori difensivi? Davanti Fiorentina e Atalanta sono messe bene, anche se è la fase difensiva che determina le partite, soprattutto questo tipo di gare andata e ritorno. Sono due squadre a cui piace giocare, anche se chi si difenderà meglio potrà sperare di andare in finale”.