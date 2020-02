© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il direttore sportivo Rino Foschi intervistato da Il Mattino di Padova si è soffermato a parlare della squadra biancoscudata elogiando il duo Sogliano-Mandorlini: “Mi piace molto Sogliano come dirigente, è stato un po' maltrattato a Verona e Carpi, ma ha stoffa. Mandorlini ha una grande scelta, l’ho sentito proprio un mese prima che firmasse con il Padova e sembrava un leone in gabbia, aveva una voglia enorme di tornare. È l’uomo giusto, certo non ha un carattere facile, mi assomiglia da quel punto di vista. A volte cambiare allenatore può essere decisivo – continua Foschi – Sono certo che Mandorlini e Sogliano possano aprire un ciclo vincente a Padova proprio come fatto a Verona”.