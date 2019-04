Fossati: "Mazzarri è da Torino. Col Milan sfida decisiva"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A MC Sport Live Show è intervenuto l’ex calciatore ed allenatore Natalino Fossati. Ecco le sue parole:

Sul Torino

"Ora mi pare il Torino migliore rispetto a due mesi fa. Sembra più compatto e con voglia di vincere. Il presidente Cairo e l’ambiente spera di andare in Europa, se si riesce a fare qualcosa di più sarebbe un successo incredibile. Mazzarri è coraggioso, questo è importante. Vive la partita, è uno che la sente dal primo minuto. E poi ha esperienza. Molto poi dipende dal gruppo e credo sia l’uomo ideale. E poi va d’accordo con il presidente. Il portiere poi è la fine del mondo, Sirigu. E’ un gatto vero, tanti punti li ha fatti lui. E’ un portiere eccezionale. E’ uno con i piedi per terra e con mezzi notevoli, e poi Nkoulou… se hai questa spina dorsale… mi aspetto di più da Belotti, servirebbe qualche gol in più".

Sulle prossime partite

"Servono sempre i tre punti. E chissà che non si possa tornare a vincere il derby stavolta. Il Milan? Sarà una partita fondamentale".

Su Zaza

"Mi ha deluso, poteva dare di più. Forse ha sofferto l’impatto, ma non so se riuscirà a capire. Non credo che abbia tutta la colpa Mazzarri. Non sappiamo come si comporta, ma se non rende, vuol dire che il problema ce l’ha lui. L’ho visto giocare, per me è una questione fisica. Non è come qualche anno fa e poi questa voglia di fare lo rende molto nervoso".

Sui giocatori

"Piace molto Ansaldi e soprattutto Iago Falque. manca però un vero regista".

Sugli arbitri

"Non è colpa degl iarbitri se hai punti in meno. Non me la sento di incolparli".