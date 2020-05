esclusiva Fossati: "Il Grande Torino avrebbe vinto almeno altri 5 scudetti"

vedi letture

E' il giorno in cui si commemora il Grande Torino. Settantuno anni fa moriva la squadra granata pluricampione d'Italia. Natalino Fossati bandiera del Torino (ha giocato negli Sessanta e Settanta) è intervenuto al TMW News e ha raccontato: "E' sempre triste parlare del Grande Torino. Avrebbe vinto almeno per altri 5 anni lo scudetto. Per loro era tutto facile, erano dei fenomeni e vengono ricordati da tutti nel mondo. Da quel momento il colore granata ha assunto un valore ancora più speciale. Chi è granata, lo dentro. Da bambino mi aveva preso la Juve ma a casa mia erano genoani e torinisti. E io sono andato alla squadra del mio cuore. Ho giocato anche nel Genoa, insieme ad un altro grandissimo del Toro, quel Gigi Meroni dalle grandissime qualità tecniche. Il Toro mi resterà sempre nel cuore e vorrei vederlo sempre in alto".