ESCLUSIVA TMW - Fossati: "Toro, non si può giocare così male. Verdi..."

Un altro ko, quello con l''Udinese, e un Torino ancora deludente. Tante critiche iniziano ad abbattersi sulla squadra e su Mazzarri. "I granata fanno soffrire, non si può giocare così male", dice a TMW Natalino Fossati, bandiera del Toro. "Ho visto una squadra divisa in tre tronconi, non c'è mai stata una verticalizzazione. Il Torino ieri non è pervenuto. E' stata una prestazione che non mi ha fatto dormire".

Il ciclo Mazzarri potrebbe essere già finito?

"Spero di no, però le cose non vanno bene. Bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio per capire ma vedo comunque giocatori fuori ruolo, non c'è gioco sulle fasce. E ho notato anche una certa stanchezza da parte dei calciatori. Peraltro il Toro io non lo avevo visto bene neanche col Napoli, i problemi c'erano stati pure in quella partita".

Molti tifosi invocano già Gattuso...

"Lo vedrei bene, potrebbe essere l'allenatore giusto per noi. Mazzarri dovrà vincere col Cagliari altrimenti sarà sul piede di partenza. 'A mio parere comunque ci sarà una reazione e il Toro prenderà i tre punti".

Verdi intanto non ingrana...

"Non è in condizione e non è una punta. E'' una mezzapunta. Spero venga recuperato Iago, l'unico che salta l'uomo e mette la palla in mezzo".