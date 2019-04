FOTO - Arsenal, al centro sportivo il ricordo degli 'Invincibili'

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

Sono passati 15 anni, ma il ricordo è ancora vivo nella mente dei tifosi. E anche nel centro sportivo, con foto e un tabellone che ripercorre - passo dopo passo - quel campionato. Premier League 2003/04, l'era Wenger stava vivendo i suoi anni migliori. E quell'Arsenal vinse il campionato senza mai perdere una partita: 26 vittorie e 12 pareggi. Una stagione dominata, +11 sul Chelsea secondo in classifica e +15 sul Manchester United.

In termini realizzativi, fu quella la migliore Premier League di Thierry Henry: 30 gol in 37 partite. Ma alle sue spalle c'era una squadra incredibile, Pires chiuse il campionato con 14 reti, c'erano Bergkamp e Ljungberg, ma anche una difesa impenetrabile che subì solo 26 reti in 38 partite con Campbell e Touré davanti al tedesco Lehmann.

Fu quella la 13esima Premier League conquistata, l'ultima dell'Arsenal che dopo quel trionfo ha conquistato qualche coppa nazionale e, soprattutto, tanti piazzamenti. Risultati sempre meno esaltanti che la scorsa estate hanno portato all'addio di Wenger, uno dei migliori tecnici mai transitati in Premier. Che per tutti, qui a Londra, resterà per sempre il manager che ha guidato gli invincibili.

Questo l'undici tipo dell'Arsenal 2003/04: Lehmann; Cole, Campbell, Toure, Lauren; Pires, Gilberto Silva, Vieira, Ljungberg, Bergkamp, Henry.