Foto - Atalanta in finale: Dea in festa all'Atleti Azzurri d'Italia

E' festa grande a Bergamo, per la vittoria dell'Atalanta contro la Fiorentina e l'accesso dei bergamaschi in finale di Coppa Italia. Il 2-1 dell'Atleti Azzurri d'Italia premia la Dea, dopo il 3-3 del Franchi nel match d'andata. In basso l'esultanza della formazione nerazzurra e della tifoseria atalantina al triplice fischio finale.