FOTO - Atalanta in viaggio verso Lisbona: inizia l'avventura nerazzurra alle final eight

È ufficialmente iniziata l'avventura portoghese dell'Atalanta per le final eight di Champions League. "Final 8, arriviamo! Raising hands! Ready to take off!", ha scritto il profilo Twitter dei nerazzurri in vista del volo che proprio in questi minuti ha portato la squadra di mister Gasperini a Lisbona.

Mercoledì la Dea affronterà il Paris Saint-Germain per i quarti di finale. Queste le immagini dei giocatori alla partenza: