Fonte: Da Torino, Giovanni Albanese

Scambio tra i numeri 10 della Juventus, tra Paulo Dybala e Cristiana Girelli. In occasione della premiazione per l'ottavo scudetto di fila della formazione bianconera, l'argentino ha scambiato la sua maglia con la calciatrice bianconera. Anche la Juventus Women è stata premiata questa sera, in seguito alla vittoria del campionato femminile.