FOTO - Juve Women batte la Viola e porta in trionfo l'infortunata Salvai

La Juventus Women si aggiudica lo scontro diretto con la Fiorentina Women's portandosi a +4 in classifica sulle viole e ormai a un passo dallo Scudetto. In calce, le immagini più belle del big match giocato allo Stadium, con le ragazze bianconere che a fine partita hanno portato in braccio sotto la curva la loro compagna Cecilia Salvai. Il difensore classe '93 era dovuto infatti uscire in barella al 63' a causa di un brutto infortunio.