Dopo una lunga giornata di lavoro, soprattutto in ottica di programmazione futura del mercato, la proprietà, la dirigenza e l'allenatore della Fiorentina si ritrovano tutti a tavola, in compagnia delle rispettive famiglie, per cementare ancora di più il rapporto. Nella foto che segue ecco dunque Commisso, il suo braccio destro Barone, il club manager e bandiera Antognoni, il ds Pradè e l'allenatore Montella, per la prima volta tutti assieme, con tanto di famiglie al seguito presso Tullio a Montebeni, noto ristorante di Settignano, nei pressi di Firenze.