FOTO - Milan, presentata la seconda maglia per la stagione 2019/20

PUMA e AC Milan presentano il nuovo kit Away per la stagione 2019/20, che da sempre è sinonimo di grandi vittorie internazionali del Club. Utilizzato dal Milan per la prima volta nel 1910 come colore alternativo, il kit bianco è stato poi scelto per alcune delle finali più importanti della storia del Club. Indossando il kit bianco il Milan ha vinto 6 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 FIFA Club World Cup e 1 Coppa Intercontinentale, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione di tutto il mondo del calcio e il soprannome di "The Lucky One".

Per celebrare la gloriosa storia di questo kit, PUMA e Milan hanno realizzato un mini-documentario coinvolgendo direttamente chi ha indossato la famosa maglia bianca in occasione delle sei Coppe dei Campioni vinte con il kit away: Giovanni Lodetti (1963, 1969), José Altafini (1963), Franco Baresi (1989, 1990, 1994), Paolo Maldini (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) e Daniele Massaro (1990, 1994). Ogni giocatore ha raccontato i propri ricordi delle finali giocate in maglia bianca e il significato che ha avuto la "The Lucky One" per loro e per la storia del Milan.

L'ultima versione dell'Away kit s'ispira al design classico. Conserva il suo look puro e minimal, mentre sulle spalle è rappresentata la stessa proporzione di rosso e nero del Milan, preservando il DNA del Club: 50% Rosso, 50% Nero, 100% AC Milan.

La nuova maglia farà il suo debutto in campo il 28 luglio durante il tour americano pre-campionato del Club nella partita contro l'S.L. Benfica, una squadra che il Milan ha battuto nelle finali di Coppa dei Campioni del 1963 e del 1990.

La maglia è stata realizzata con la tecnologia dryCELL di PUMA che mantiene la pelle sempre asciutta per massimizzarne le performance e aumentarne il comfort.

Il nuovo Away kit dell'AC Milan è disponibile, da oggi, online ai siti PUMA.com e , in tutti i PUMA Store, negli Store Ufficiali di AC Milan (Casa Milan Store, Milan Store Galleria San Carlo, San Siro Store) e presso i migliori retailer di articoli sportivi.