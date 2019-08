FOTO - Parma, presentata la seconda maglia: gialloblù stile "anni '90"

Fonte: ParmaLive.com

E' stata presentata nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi, a Parma, la seconda maglia del collettivo ducale per la stagione 2019/20: dopo la prima, come sempre crociata, e la terza, su tinte scure e la fenice "filigranata" sul petto, la seconda divisa è come da recente tradizione a righe gialle e blù. Un omaggio al grande Parma degli anni '90, che ha fatto conoscere la squadra emiliana in tutta Europa, e non solo. Evidente l'intenzione di rievocare la storica conquista delle 3 Coppe in 100 giorni di cui cade quest’anno il ventennale: ovviamente, la divisa "away" è griffata Erreà.

La seconda maglia del @1913parmacalcio per la stagione 2019/20!!! pic.twitter.com/PlP3QLsYJv — ParmaLive (@ParmaLiveTweet) August 28, 2019