Fiorentina, Ferrari: "Carichi per la Conference, ma è importante anche il finale di campionato"

vedi letture

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro il Verona, in programma al Marc'Antonio Bentegodi di Verona e valevole per la 35^ giornata di Serie A.

Le sue dichiarazioni: "Siamo carichi a mille, per la Conference, per il presidente che è venuto a trovarci e per gli ultimi risultati. Speriamo di mettere questa energia in campo. Finale di Conference? Ci siamo già arrivati, speriamo di tornarci e che il finale sia diverso. E' importante però anche il finale di campionato, da oggi alle 5 penseremo al Burges".