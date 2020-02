FOTO - Premio Amici dei Bambini: saluto rossonero tra De Zerbi e Boban

Fonte: Dagli inviati, Alessandro Rimi e Pietro Mazzara

A Palazzo Reale a Milano è in corso l'evento "Amici dei Bambini" a cui, tra gli altri, partecipano Zvonimir Boban e Roberto De Zerbi. Come testimonia l'immagine di TMW, l'allenatore del Sassuolo e il dirigente del Milan condividono entrambi un passato da rossonero: quando l'attuale dirigente del Milan giocava in prima squadra - a fine anni '90 - De Zerbi faceva parte della Primavera del club rossonero.