Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Sono circa 300 i tifosi della Sampdoria che questa sera, alla vigilia del derby della Lanterna, si sono ritrovati fuori l'albergo che ospita la squadra blucerchiata. Sarà una sfida particolarmente delicata quella che domani a Marassi vedrà di fronte due squadre in lotta per non retrocedere e, anche per questo motivo, i tifosi della Samp hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla squadra.