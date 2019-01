Fotonotizia - Fiorentina-Sampdoria, gol e spettacolo al Franchi

Le pagelle della Samp - Quagliarella come il buon vino, male la difesa

Audero 6 - Incolpevole sulle tre reti gigliate, il portiere della Samp non compie parate di grande rilievo, ma si fa comunque trovare preparato ogni volta che viene chiamato in causa. Sala 5,5 - Si immola su Simeone salvando il risultato al 13', ma in occasione del primo gol di...