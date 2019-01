Fonte: Andrea Piras

Scritte e striscioni scaldano il clima in vista del match Genoa-Milan di lunedì sono comparsi questa notte allo stadio Luigi Ferraris e in altre parti della città di Genova. "Se l'ordine pubblico volete tutelare non dovete provocare", recita uno striscione all'ingresso della tribuna mentre un altro all'uscita del casello di Genova Nervi: "Avete rotto il calcio". Un altro striscione è invece comparso in corso Europa: "Lunedì ore 15 la morte del calcio".