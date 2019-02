© foto di Federico De Luca

L'ex portiere della Fiorentina, dal passato anche nerazzurro, Sebastian Frey ha postato su Instagram una foto con un messaggio in cui il francese comunica la sua presenza domenica al Franchi per la partita di campionato tra viola ed Inter: "Cari amici fiorentini .... vi voglio comunicare con grande piacere che domenica torno a casa ( il FRANCHI ).... vi voglio numerosi per sostenere la squadra e per potervi mandare un saluto caloroso 🙏🙏 e magari sentire questo famoso coro chi mi manca da un po’ ....".