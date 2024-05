Frey: "Tornerei nel calcio solo per la Fiorentina. Nico mi ricorda Mutu"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida che la squadra viola giocherà questa sera contro il Club Brugge in Belgio nel ritorno delle semifinali di Conference League. Il pensiero del francese riparte dalla sconfitta contro i Rangers a cui andò in contro la sua Fiorentina:

La ricorda quella partita?

"Accidenti, come no. Con Vieri che si stira calciando il rigore, purtroppo. Parai il primo e pensai che ce l'avremmo fatta. Non ce la facemmo ed è per questo che mi piacerebbe vedere l'attuale Viola andare a vincere la Conference: dopo tre finali sarebbe giusto e meritato".

In passato si è parlato di un suo ritorno in viola: possibile?

"Tornerei nel calcio solo per la Fiorentina: ho passato sei anni meravigliosi, amici, emozioni, a Firenze ho casa. Una proposta dell'attuale proprietà mi era stata fatta, per i portieri: declinai ma vediamo in futuro".

Della viola di oggi?

"Bonaventura è un calciatore totale, mi incanta per longevità ed equilbrio. Nico Gonzalez è veramente un fuoriclasse: mi ricorda un po' quel che sapeva fare e inventare Adrian Mutu".