Sebastien Frey non ci sta, e prende pubblicamente le difese di Federico Chiesa. Ecco quanto ha scritto l'ex portiere francese della Fiorentina sul suo profilo Instagram: "Mi sento di scrivere per prendere le difese di Federico Chiesa dopo i continui attacchi pesanti nei suoi confronti... penso che per il giudizio sportivo lascio a chi di dovere analizzare le prestazioni sul campo ( considerando il padre con la carriera gloriosa che ha con cui si confronta sicuramente per migliorare )... quello che non accetto e sentire che è un maleducato, simulatore, ladro... Questo ragazzo probabilmente sarà il futuro della nazionale italiana, e il presente della Fiorentina e del calcio italiano!!!!! Per il bene della serie A e non solo questi ragazzi vanno tutelati e protetti!". Ecco il post originale: