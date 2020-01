Frey: "Inter, Giroud dodicesimo di lusso. Eriksen gran giocatore"

Intervistato a margine di un evento di beneficenza, Sebastian Frey ha parlato dei movimenti di mercato dell'Inter, in particolare dei possibili arrivi di Giroud ed Eriksen: "L'Inter sta facendo grossi sforzi per rinforzarsi. Adoro Giroud, è un giocatore molto utile. Non sarà una prima donna, ma può essere un dodicesimo di lusso. Un attaccante che può far riposare Lukaku o Lautaro. Se dovesse firmare anche Eriksen, sarebbe un grande colpo. È uno dei centrocampisti più forti".