Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa degli allenamenti per il Frosinone che nel pomeriggio ha iniziato la preparazione in vista della gara esterna di domenica prossima contro il Genoa. A Ferentino la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche, un lavoro aerobico e delle partitelle a tema. Ariaudo e Simic sono tornati ad allenarsi con i compagni, terapie per Ghiglione. Non ha preso parte invece alla seduta Zampano che contro la Roma ha rimediato un trauma contusivo al piede destro.