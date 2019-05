Frosinone-Chievo, i convocati di Di Carlo: fuori Barba e Stepinski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza Barba e Stepinski, squalificati, il ChievoVerona si prepara per l'ultima sfida, quella amara tra retrocesse contro il Frosinone allo stadio Stirpe sabato alle ore 18. Per i gialloblù fuori causa i soliti Sorrentino, Giaccherini, Djordjevic, Rossettini e Schelotto, gli ultimi due per problemi fisici e i primi per scelte societarie, out anche Leris. Di seguito le scelte di mister Di Carlo:

Portieri: Bragantini, Seculin, Semper.

Difensori: Andreolli, Bani, Cesar, Depaoli. Frey, Jaroszynski, Tanasijevic, Tomovic.

Centrocampisti: Burrichaga, Diousse, Hetemaj, Piazon, Rigoni.

Attaccanti: Grubac, Juwara, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Vignato.