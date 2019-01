Frosinone, differenziato per Ariaudo, Salamon e Bardi

© foto di Federico Gaetano

Si è conclusa la seduta di allenamento odierna del Frosinone che questa mattina hanno lavorato alla Città dello Sport dove, agli ordini di mister Baroni, la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Ariaudo, Salamon e Bardi, terapie per Zampano. Domani alle 11:30 é in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.