Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia seduta alla Città dello Sport per la squadra di mister Baroni. I ragazzi hanno svolto un lavoro in palestra, dei possessi palla ed una partitella a campo ridotto. Ghiglione è tornato in gruppo, differenziato per Sammarco, terapie per Pinamonti, Viviani e Gori. Quest’ultimo si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento peroneo astragalico della caviglia destra. Domani alle 11:30 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.