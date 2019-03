© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si complica la partita per il Frosinone di Baroni. Al 34esimo, Cassata ha rimediato il secondo cartellino giallo. Due sanzioni giuste quelle comminate dal direttore di gara Marani che costringeranno la squadra ciociara a giocare per circa un'ora in inferiorità numerica al Ferraris contro il Genoa.