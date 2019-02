Frosinone, prosegue il recupero di Dionisi. Terapie per Ghiglione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ripresa degli allenamenti per il Frosinone, che alla ‘Città dello Sport’ ha svolto una doppia seduta di allenamento. Agli ordini di mister Baroni, la squadra dopo il consueto riscaldamento ha effettuato lavoro aerobico, possessi palla e a chiudere esercitazioni tecnico-tattiche. Parzialmente in gruppo Dionisi, che anche oggi ha svolto una parte della seduta con i compagni. Lavoro differenziato per Simic e Ariaudo, mentre continua le terapie Ghiglione. Domani alle 15:00 nuovo allenamento a Ferentino.