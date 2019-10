© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Dovevo e volevo esserci, perché era una persona conosciuta da tutti, di grande valore". Presente a Milano per i funerali del patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, il difensore della Lazio Francesco Acerbi - ex neroverde - ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Sky Sport: "E' il minimo essere qua per ricordarlo. Mi è stato vicino, non potevo mancare per salutarlo l'ultima volta. Mi ha sempre impressionato per la sua umiltà, diceva le cose e si faceva intendere senza mai alzare la voce. Il mio passaggio alla Lazio è stato come un padre che la scia andare un figlio per la sua strada".