Galante e il futuro di Spalletti: "Sono sicuro che allenerebbe volentieri la Fiorentina"

Fabio Galante, ex difensore attualmente rappresentante istituzionale dell'Inter, ha parlato a Lady Radio dell'accostamento di Spalletti alla panchina della Fiorentina: "Luciano è molto legato, ricordo di una sua foto con la maglia della Fiorentina, e lo prendevamo in giro dicendogli che gli stava bene. Sicuro che allenerebbe volentieri i viola, ma in generale in pochi non accetterebbero: si parla di una squadra importante, e lo dice la storia. C'è un bello stadio, una bella città, un presidente che crea entusiasmo con la sua voglia di investire e di fare".