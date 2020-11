Galli boccia l'amico Iachini: "È al punto di non ritorno. Ieri mi sono addormentato"

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha così parlato a Lady Radio delle vicende di casa Fiorentina dopo la sconfitta per 2-0 in casa della Roma: "Ve l'avevo anticipato della coppia d'attacco Ribery-Callejon... Diciamo che per i primi 10-15' mi è sembrata una Fiorentina libera mentalmente, e ci sono state un paio d'occasioni, ma il resto è stato imbarazzante. Dal gol di Spinazzola in avanti penso di essermi anche appisolato un paio di volte: poche idee, la squadra ha perso certezze ed entusiasmo. Se metti insieme tutto questo diventi una squadra triste, non sviluppi e non hai niente da dare. Se hai un'idea, ti aggrappi a quella, se hai la condizioni fisica, corri più degli avversari, ma la Fiorentina ha perso la gioia ed il piacere di giocare. Vedo Iachini in difficoltà nelle scelte, penso che si sia arrivati ad un punto di non ritorno, e lo dico con dispiacere per com'è Beppe. In questo momento non c'è equilibrio tattico, e questo è l'allenatore a doverlo trasferire: lui, però, dovrebbe avere il supporto di tutta la società".