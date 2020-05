Galliani vota le tre serie da 20 squadre: "Formula magica che replica quelle europee"

Tre serie da 20 squadre l'una e poi due gironi semiprofessionistici da 40 squadre a far da cuscinetto con i dilettanti. È questa una delle ipotesi al vaglio della FIGC di Gabriele Gravina per rendere più sostenibile il calcio e tagliare le 100 squadre pro che attualmente ci sono in Italia e che il sistema non può più permettersi di reggere. Un format che funziona già in diversi paesi europei come Inghilterra (Premier, Championship e League One), Francia (Ligue 1, Ligue 2, National) e Germania (Bundesliga, 2.Liga e 3.Liga) con la sola Spagna ( che prevede addirittura quattro gironi in Segunda Division B) che fa eccezione. Una riforma che anche l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani sembra apprezzare: “È una formula magica – riporta Il Giornale - che replica quella dell'Europa”.