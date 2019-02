Gamberini: "La Fiorentina non è solo Chiesa. Benassi sottovalutato"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'ex giocatore della Fiorentina, Alessandro Gamberini, ha parlato di ai microfoni di Radio Bruno Toscana in vista della gara tra i viola e il Napoli, club con il quale ha disputato una stagione. Queste le sue parole: "Il progetto dei giovani della Fiorentina credo sia molto valido. Ci sono grandi talenti come Federico Chiesa, ma anche altri magari sottovalutati. Mi riferisco a Marco Benassi che con i suoi inserimenti ha già fruttato molti gol e tatticamente è veramente forte. In difesa c'è Nikola Milenkovic che deve maturare definitivamente, ma con Pioli sta migliorando tantissimo ed ha una grande qualità: può giocare sia da terzino che da centrale. Se possiamo paragonarlo a Nastasic? Ha prospettive superiori, come detto sono diversi, ma Milenkovic è più duttile".