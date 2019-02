"Una battaglia, ma a senso unico". E' il titolo dell'editoriale del quotidiano 'La Stampa' a firma di Gigi Garanzini il giorno dopo la sconfitta della Juventus per 2-0 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid in una gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Questo un estratto: "Battaglia doveva essere e battaglia è stata. Il guaio è che a farla è stato soltanto l’Atletico, che avrebbe meritato il vantaggio ben prima di quando l’ha ottenuto e a cui alla fine il punteggio va certamente stretto".