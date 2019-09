© foto di www.imagephotoagency.it

"Solo il Liverpool scoppia di salute. Le altre big sono in rodaggio". L'istantanea del calcio internazionale arriva dalle colonne de La Stampa a firma Gigi Garanzini. "Il City è uno spettacolo da metà campo in su, dietro molto meno come dimostrano i tre gol presi sabato dal Norwich. Un po' come il Napoli. (...). L'Atletico Madrid viene da una brutta sconfitta a San Sebastian, dopo una buona partenza. La Juve dalla partitaccia di Firenze che ha segnato uno dei punti più bassi delle ultime stagioni".