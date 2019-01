Garlando su La Gazzetta: "Con Cristiano Ronaldo si vincono le finali"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La Juve torna a casa coccolandosi un pensiero che forse vale più dell’ottava Supercoppa vinta: con Cristiano Ronaldo si vincono le finali". Luigi Garlando, su La Gazzetta dello Sport, commenta così la vittoria della Juventus sul Milan in Supercoppa, mettendo in risalto la straordinaria carriera di CR7: "una macchina da vittorie che in vita sua non ha perso neppure un Gratta e Vinci, si è messo in bacheca il trofeo numero 28, tra club e Nazionale. Sempre più mostruoso. Non male neppure quella di Max Allegri che si appunta una stella ideale: decimo trofeo vinto da juventino".