Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport, commenta Napoli-Juventus. "Vittoria e +16 sul Napoli. La Juve ha vinto l'ottavo Scudetto consecutivo che verrà ufficializzato più in là. Ma gli abbracci a fine partita dei bianconeri sono sembrati un filo isterici, una gioia forzata, quasi urla per scacciare la paura (...). La sensazione è che la Juve non sia mossa di un metro dal Wanda Metropolitano. La famosa bottiglia che Allegri voleva riempire un sorso al giorno, appare ancora vuota".