Genoa, 40 giorni di stop per Ghiglione. Sensazioni positive per Schone

Quaranta giorni di stop per Ghiglione, mentre per Schone cresce la fiducia. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX dall'infermeria rossoblù arrivano notizie buone e cattive. Gli esami hanno confermato le sensazioni della vigilia: Ghiglione si era fermato per un problema ai flessori ed aveva lasciato il campo zoppicando, Schone invece era uscito a titolo precauzionale e questo ha scongiurato guai peggiori. Nicola non potrà contare su Ghiglione per un mese e mezzo: salterà sicuramente 5 partite (Bologna, Lazio, Milan, Parma e Brescia). La speranza per i tifosi del Grifone è di rivederlo il 21 marzo contro la Juventus. Discorso diverso per Schone: gli esami hanno escluso lesioni, potrebbe saltare solo la trasferta di sabato con il Bologna.