© foto di Giacomo Morini

Giornata di ripresa dei lavori per il Genoa. Senza giovani aggregati dalla rappresentativa Primavera - riporta la nota del club - il gruppo si è rimesso al lavoro con una seduta pomeridiana. Dopo la prima mezzora interamente in palestra addestramenti e partitelle, richiami e indottrinamenti tattici. A livello di infermeria le attenzioni sono concentrate sulle condizioni di Criscito, allenatosi a parte ma in miglioramento, suscettibili di verifiche.