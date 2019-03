© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Centro Sportivo Gianluca Signorini lo staff ha diretto una seduta tattica dopo la riunione dell’anti-vigilia. La fase di attivazione muscolare è stata effettuata sul terreno sintetico. Sul campo in erba poi schemi, esercitazioni e una partitella a ranghi contrapposti. Al termine palle inattive e una lunga serie di calci di rigore che ha visto impegnata gran parte della squadra. Nessuna assenza per squalifica. Iter a parte per Favilli sulla via del rientro. Venerdì conferenza del mister alle ore 13, rifinitura e partenza sulla Freccia Rossoblù. Per il settore ospiti sono stati venduti oltre 400 biglietti. Il termine per l’acquisto scade venerdì alle ore 19.