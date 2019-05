Genoa, i tifosi tornano allo stadio: prevendita boom per il Cagliari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa si gioca una fetta di salvezza nella gara di domani a Marassi contro il Cagliari e il popolo rossoblù è pronto a tornare allo stadio per sostenere la squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c'è stata infatti una super prevendita di biglietti per la gara contro i sardi e la nomina dell'advisor per la cessione del club ha raffreddato la contestazione nei confronti di Preziosi. Domani il Grifone ritroverà la sua gente.