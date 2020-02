vedi letture

Genoa-Lazio, tifosi biancocelesti in Gradinata Sud: lettera della Federsupporter all'Osservatorio

Dopo l'apertura della vendita per i tifosi della Lazio, nella Gradinata Sud di Marassi, per la sfida contro il Genoa, annunciata da Marco Canigiani (responsabile del marketing biancoceleste), i tifosi rossoblù hanno contestato la decisione e la Federsupporter, associazione di tutela dei diritti dei tifosi, ha inviato una lettera all'Osservatorio delle manifestazioni sportive. Questo il testo: "Con riferimento all’oggetto della presente, dalla Determinazione n. 8/2020 di codesto Osservatorio, nulla si evince circa misure in ordine alle modalità ed eventuali limitazioni per la vendita dei titoli di accesso ai tifosi della Lazio onde assistere alla partita Genoa – Lazio del 23 febbraio prossimo.

Si apprende, inoltre, da un Comunicato in data odierna sul sito ufficiale della SS Lazio che è previsto l’arrivo a Genova per assistere alla partita di un numero di circa 5.000 tifosi laziali, essendo, nel frattempo, esaurita la vendita di biglietti per il settore ospiti.

Da quanto sopra è desumibile che, almeno allo stato, i tifosi della Lazio possano acquistare biglietti anche in settori diversi da quello riservato agli ospiti.

Ove ciò fosse confermato, ne deriverebbero forti perplessità circa l’osservanza del principio di precauzione di rischi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché, più specificamente, sotto il profilo della prevenzione di possibili incidenti tra opposte tifoserie frammiste tra loro.

Qualora si volesse non limitare il libero afflusso dei tifosi della Lazio, sarebbe allora opportuno prevedere, fin d’ora, la possibilità di ampliamento del settore ospiti o di creazione di nuovi settori ospiti. Rischi resi più acuti dall’importanza della gara per le rispettive tifoserie, sia pure per opposte motivazioni (il Genoa rischia la retrocessione, mentre la Lazio è in lotta per lo scudetto), sia per il fatto che tra le citate tifoserie non sussistono, storicamente, buoni rapporti.

La presente persegue lo scopo di richiamare l’attenzione dell’Osservatorio, nonché delle rispettive Società coinvolte, per quanto di rispettiva competenza, sui predetti profili di rischio, anche onde prevenire ed evitare possibili, gravi ricadute negative sulle Società stesse, dal punto di vista di sanzioni sportive per responsabilità oggettiva in caso di incidenti e/o comportamenti negativi di propri, rispettivi tifosi.

Nel ringraziare per l’attenzione ed in attesa di riscontro, nel frattempo,si porgono cordiali saluti".