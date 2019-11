Genoa, martedì la ripresa degli allenamenti in vista della SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Triplice fischio, pronti a ricominciare. La settimana della sosta si è conclusa. Turning point l’amichevole disputata venerdì allo Stade Louis II, caratterizzata da importanti rientri e dai gettoni di presenza collezionati dai ragazzi della Primavera di mr. Chiappino. Il coach Thiago Motta, come in altre circostanze, li ha seguiti con attenzione. Altri esordi, come per Cleonise al San Paolo, sono in canna. La sessione di sabato al Signorini ha messo il cappello a un ciclo intenso di allenamenti. Da martedì si riparte con vista Spal. E la possibilità di riavere in gruppo, alla spicciolata, i nazionali in giro per il mondo. Da tabelle i primi a battere un colpo a Villa Rostan dovrebbero essere Romero e Agudelo, seguiti a ruota dagli altri. Carte importanti per la mano che si giocherà al ‘Mazza’.